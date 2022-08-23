Подоляк назвал число HIMARS, которые позволят Киеву изменить ход спецоперации
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в соцсетях заявил, что передача Киеву 50 РСЗО HIMARS изменит ход спецоперации.
Он отметил, что сумма, которая для этого необходима, не такая уж большая.
«Одна система HIMARS — 4 млн долларов. 50 систем — 200 млн долларов, плюс боеприпасы... Это не огромная сумма денег, но то, что полностью изменит ход этого конфликта», - уточнил он.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные при помощи ракет «Калибр» уничтожили склад с боеприпасами для американских РСЗО HIMARS в Одесской области, сообщает RT.
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