Хакеры Killnet атаковали сайт производителя систем HIMARS

Группа опубликовала в своем Telegram-канале список ресурсов, которые киберспециалисты вывели из строя. Так, хакеры из Killnet заблокировали электронные идентификационные системы Lockheed Martin, в том числе сервис для авторизации через ресурсы NASA.

Пророссийская группировка 1 августа объявила о начале атак на Lockheed Martin, которая производит поставляемые Киеву РЗСО HIMARS. Активисты пригрозили вывести из строя производственную систему промышленных комплексов предприятия, а также выложить личные данные сотрудников в открытый доступ, напоминает «Свободная пресса».

