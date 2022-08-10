Хакеры Killnet атаковали сайт производителя систем HIMARS
Пророссийская хакерская группировка Killnet атаковала сайт американской военной компании Lockheed Martin, производящей в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS.
Группа опубликовала в своем Telegram-канале список ресурсов, которые киберспециалисты вывели из строя. Так, хакеры из Killnet заблокировали электронные идентификационные системы Lockheed Martin, в том числе сервис для авторизации через ресурсы NASA.
Пророссийская группировка 1 августа объявила о начале атак на Lockheed Martin, которая производит поставляемые Киеву РЗСО HIMARS. Активисты пригрозили вывести из строя производственную систему промышленных комплексов предприятия, а также выложить личные данные сотрудников в открытый доступ, напоминает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+16 325 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+13 092 / сут.
- Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине з/к «Гепард» и трёх самолётов
- В Центробанке предложили замораживать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей
- Анастасия Ракова рассказала об открытии в Москве ещё трех поликлиник после капремонта
- В Волгограде одиннадцатилетняя девочка подожгла школу
- ЕС позволил Литве продолжать транзит угля в Калининград
- Хакеры Killnet атаковали сайт производителя систем HIMARS
- Москомархитектура: С начала года в Москве оформлено и утверждено более 7 тысяч градостроительных документов
- В Испании соцслужбы забрали двоих детей у гражданки России
- Собянин утвердил наименования 22 строящихся станций метро
- Зеленский после взрывов в Крыму заявил о намерении вернуть полуостров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru