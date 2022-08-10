Хакеры Killnet атаковали сайт производителя систем HIMARS

Пророссийская хакерская группировка Killnet атаковала сайт американской военной компании Lockheed Martin, производящей в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS.

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Группа опубликовала в своем Telegram-канале список ресурсов, которые киберспециалисты вывели из строя. Так, хакеры из Killnet заблокировали электронные идентификационные системы Lockheed Martin, в том числе сервис для авторизации через ресурсы NASA.

Пророссийская группировка 1 августа объявила о начале атак на Lockheed Martin, которая производит поставляемые Киеву РЗСО HIMARS. Активисты пригрозили вывести из строя производственную систему промышленных комплексов предприятия, а также выложить личные данные сотрудников в открытый доступ, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:компанияСШАХакеры
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