СМИ: Учения НАТО в Европе были отработкой конфликта с Россией
Прошедшие в начале мая военные учения Trojan Footprint 21 и Black Swan 21 под руководством командования специальных операций США в Европе с участием стран НАТО нацелены на отработку маневров в случае конфликта с Россией. Об этом сообщает Business Insider.
Издание отмечает, что Крым стал бы «идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС». Военнослужащие подразделений Navy SEALs могли бы осуществлять здесь высадку на берег, разведку на море и суше, устраивать засады и участвовать в подводных спецоперациях.
Кроме того, в материале Business Insider указано, что Крым — мощная крепость, защищающая южные границы России на суше и в воздухе.
На проходивших в Румынии и ряде стран Восточной и Южной Европы учениях в том числе отрабатывались навыки экипажей боевых катеров сил специального назначения ВМС США. По словам одного из военнослужащих, главные преимущества этих плавсредств — скрытность и огневая мощь, пишет News.ru. Как отмечает Business Insider, боевые катера могут использоваться для доставки морской пехоты для атаки на военные объекты РФ в Крыму.
Вместе с американскими военными в учениях участвовали силы специального назначения из Австрии, Германии, Грузии, Венгрии, Хорватии, Украины и ряда других стран.
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