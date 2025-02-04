Под Курском расчет FPV-дронов уничтожил украинскую разведгруппу
Военнослужащие группировки войск «Север» ликвидировали в Курской области украинскую разведывательную группу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя отечественного силового ведомства.
«Расчет FPV-дронов группировки... уничтожил украинскую разведгруппу из четверых человек, принадлежавшую 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ», — сообщил собеседник агентства.
Разведчиков противника ликвидировали близ населенного пункта Старая Сорочина.
Ранее в Курской области бойцы «Севера» уничтожили трех диверсантов из 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ, еще четырех взяли в плен, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru