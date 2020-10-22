Под Хабаровском найдены «черные ящики» разбившегося Су-34

Поисковая группа обнаружила «черные ящики» на месте падения бомбардировщика Су-34 в Хабаровском крае. Состояние обоих самописцев удовлетворительное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Названа вероятная причина крушения Су-34 в Хабаровском крае

Су-34 упал в среду, 21 октября, во время планового учебного полета. Пилоты катапультировались, сообщает RT.

По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Пилот-инструктор Андрей Красноперов в эфире НСН назвал возможную причину аварии бомбардировщика. По его мнению, в большей степени это человеческий фактор.


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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Крушение СамолетаХабаровский Край
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