Названа вероятная причина крушения Су-34 в Хабаровском крае
Пилот-инструктор в эфире НСН рассказал, какие последствия будет иметь крушение военного самолета.
Фронтовой бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет, разбился в Хабаровском крае. По сообщению Восточного военного округа, оба летчика успешно катапультировались, угрозы их здоровью нет. При падении самолета на земле также никто не пострадал.
Пилот-инструктор Андрей Красноперов в эфире НСН назвал возможную причину аварии бомбардировщика.
«Это в больше степени человеческий фактор. Сказывается недоученность летного состава, переоценка своих сил. Что касается техники, она очень надежная, грешить на нее я бы не стал. Нужно усилить подготовку летного состава. Люди недостаточно осмысленно на этой технике летают. Она уже пятого поколения, шестое поколение подходит. Другие оценки уже», - заметил Красноперов.
Он рассказал, какие последствия будет иметь крушение самолета.
«Каждый раз после катастрофы закрываются полеты на этих самолетах. С личным составом проводится разъяснительная работа, занятия по разбору именно этого летного происшествия. Оцениваются действия летного экипажа, грамотные – неграмотные. Даются рекомендации, как действовать в дальнейшем. Естественно, это все будет проведено», - сказал собеседник НСН.
В этом году уже зафиксировано девять происшествиях с самолетами Минобороны России, в результате которых погибли девять человек и один пропал без вести.
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