Названа вероятная причина крушения Су-34 в Хабаровском крае

Фронтовой бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет, разбился в Хабаровском крае. По сообщению Восточного военного округа, оба летчика успешно катапультировались, угрозы их здоровью нет. При падении самолета на земле также никто не пострадал.

Пилот-инструктор Андрей Красноперов в эфире НСН назвал возможную причину аварии бомбардировщика.

«Это в больше степени человеческий фактор. Сказывается недоученность летного состава, переоценка своих сил. Что касается техники, она очень надежная, грешить на нее я бы не стал. Нужно усилить подготовку летного состава. Люди недостаточно осмысленно на этой технике летают. Она уже пятого поколения, шестое поколение подходит. Другие оценки уже», - заметил Красноперов.