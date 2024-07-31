Путин утвердил выплаты 400 тысяч за заключение контракта с ВС РФ до конца года
Президент России Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые заключат контракт для службы в зоне спецоперации с 1 августа и до конца 2024 года.
Уточняется, что в числе тех, кто может претендовать на получение выплаты, — призывники, мобилизованные, иностранцы и другие граждане РФ, заключившие контракт с 1 августа по 31 декабря этого года. Однако тем, кто получит эту выплату, другая, установленная указом от 2 ноября 2022 года, выплачиваться не будет.
В документе Путин также рекомендовал властям регионов РФ установить единовременную выплату заключившим контракт в этот срок размером не менее 400 тысяч рублей.
Ранее Путин установил ежемесячную компенсацию для военнослужащих по контракту, которые являются участниками спецоперации. Уточняется, что ежемесячная выплата будет соответствовать пенсии по выслуге лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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