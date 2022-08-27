Кадыров опубликовал видео с допросом военнопленных

Видео длится около двух минут; пленные называют свое имя, рассказывают, откуда они, где расположены украинские силы, каким оружием и оборудованием они располагают. Как отметил политик, украинских военных «бросают на убой отдельными маленькими группами» по пять-семь человек.

«Ладно, были бы идейные. Но ведь нет у них убеждений. Преданные своему делу воители так охотно на вопросы не отвечают. Еще бой не затих и дым пороха не рассеялся, а они поведали нашему спецназу "Ахмат" столько информации, что обрабатывать ее времени нет», — указал Кадыров.

