Кадыров опубликовал видео с допросом военнопленных

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видеоролик с допросом украинских военнопленных: те «охотно отвечают на вопросы» и передали большой объем информации.

Кадыров ответил на предъявленные Украиной обвинения

Видео длится около двух минут; пленные называют свое имя, рассказывают, откуда они, где расположены украинские силы, каким оружием и оборудованием они располагают. Как отметил политик, украинских военных «бросают на убой отдельными маленькими группами» по пять-семь человек.

«Ладно, были бы идейные. Но ведь нет у них убеждений. Преданные своему делу воители так охотно на вопросы не отвечают. Еще бой не затих и дым пороха не рассеялся, а они поведали нашему спецназу "Ахмат" столько информации, что обрабатывать ее времени нет», — указал Кадыров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПленныеУкраинаРамзан Кадыров
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