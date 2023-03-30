Пленный рассказал, что ВСУ сдаются в Артемовске из-за отсутствия поддержки

Боец отметил, что служил в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Кривозуб был взят в плен 26 марта, пишет Газета.ру. По словам военного, силы частной военной компании «Вагнер» взяли штурмом девятиэтажный дом, в котором находились украинские бойцы.

«Так как у нас заканчивались уже боеприпасы, запросили поддержки, поддержки не получили, и ... приняли решение сдаться», — поделился Кривозуб.

Пленный рассказал, что с ним хорошо обращаются, кормят, дают воду, а также оказали медицинскую помощь, пишет Ura.ru.

