Пленный рассказал, что ВСУ сдаются в Артемовске из-за отсутствия поддержки
Украинские силовики сдаются в Артемовске в Донецкой народной республике из-за отсутствия поддержки и нехватки боеприпасов, рассказал пленный украинский военнослужащий Андрей Кривозуб. Кадры опроса военного публикует РИА Новости.
Боец отметил, что служил в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Кривозуб был взят в плен 26 марта, пишет Газета.ру. По словам военного, силы частной военной компании «Вагнер» взяли штурмом девятиэтажный дом, в котором находились украинские бойцы.
«Так как у нас заканчивались уже боеприпасы, запросили поддержки, поддержки не получили, и ... приняли решение сдаться», — поделился Кривозуб.
Пленный рассказал, что с ним хорошо обращаются, кормят, дают воду, а также оказали медицинскую помощь, пишет Ura.ru.
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