СМИ: Попавшие в плен украинские разведчики отказались от обмена
8 октября 202413:25
Попавшие в плен в Курской области разведчики-десантники ВСУ отказались от обмена. Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что пленные также призвали украинских солдат сложить оружие, если те хотят остаться в живых.
Один из украинских военных, воевавших в составе 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, заявил об отсутствии командиров на позициях.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о новом обмене пленными между Россией и Украиной 49 на 49.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru