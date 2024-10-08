СМИ: Попавшие в плен украинские разведчики отказались от обмена

Попавшие в плен в Курской области разведчики-десантники ВСУ отказались от обмена. Об этом сообщило РИА Новости.

Фадеев заявил, что СПЧ выступит с инициативой против обмена иностранных наемников

Отмечается, что пленные также призвали украинских солдат сложить оружие, если те хотят остаться в живых.

Один из украинских военных, воевавших в составе 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, заявил об отсутствии командиров на позициях.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о новом обмене пленными между Россией и Украиной 49 на 49.

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