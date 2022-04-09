Пленный летчик ВСУ раскрыл имена проваливших эвакуацию главарей «Азова»
Имена украинских военных из группы спасения главарей украинского неонацистского полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ) из Мариуполя, чей вертолет Ми-8 был сбит утром 5 апреля, назвал стрелок группы Иван Гавриленко. Видеоролик допроса украинского военнослужащего опубликовало РИА Новости.
Гавриленко также входил в состав группы, которая вылетела из Днепропетровска на помощь бойцам «Азова». Вертолет Ми-8, предназначенный для перевозки группы, был сбит. Выживший Гавриленко находится в российском военном госпитале в Мелитополе.
«Нас было четверо», — пояснил украинский военный.
Группой командовал, по словам Гавриленко, Назар Боровицкий. В состав группы также входили Александр Клепиков и Григорий Добровольский, пишет Газета.ru.
«Ну, и плюс экипаж летчиков», — заявил он.
Командиром экипажа являлся подполковник Вячеслав Вороной, борттехником был капитан Дмитрий Бурлаков и штурманом – Богдан. Об этом рассказал также выживший в инциденте с Ми-8 Бурлаков.
Ранее бортовой техник сбитого вертолета Ми-8 украинской армии Дмитрий Бурлаков заявил, что операция эвакуации руководства украинского неонацистского полка «Азов» из Мариуполя на вертолете провалилась из-за плохой организации.
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