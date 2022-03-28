Минобороны РФ объявило о сбитом под Мариуполем Ми-8, летевшим за командирами «Азова»

Вооружённые силы России сбили под Мариуполем в пяти километрах от берега над Азовским морем украинский вертолет Ми-8, который должен был срочно эвакуировать командиров националистического батальона «Азов» (запрещён в РФ). Об этом проинформировал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, руководство нацбатальона бросило своих подчиненных.

Информацию о сбитом вертолёте также в ДНР. Представитель Народной милиции Донецкой народной республик уточнил, что вооружённые силы Украины пытались вывезти с завода «Азовсталь» в Мариуполе командира 36-й бригады Баранюка и командира «Азова» (запрещён в РФ) Прокопенко.

Власти Чечни сообщили сегодня, что глава республики Рамзан Кадыров прибыл в Мариуполь для поднятия боевого духа своих бойцов. Объявлено, что Владимир Путин присвоил ему воинское звание генерал-лейтенанта.

Минобороны оценивает ситуацию в Мариуполе как гуманитарную катастрофу. Кадыров и представители ДНР заявляют, что город вскоре будет взять под полный контроль российской стороной.

