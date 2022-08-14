Владимир Путин посетит форум «Армия-2022» в подмосковной Кубинке
Российский президент Владимир Путин планирует участвовать в церемонии открытия международного форума «Армия-2022» и Армейских международных игр. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Пятнадцатого августа Владимир Путин примет участие в церемонии открытия международного военно-технического форума "Армия-2022" и Армейских международных игр-2022», — говорится в официальном тексте.
Главная в России международная выставка в военно-технической сфере — форум «Армия-2022» продлится с 15 по 21 августа. Новинки ОПК будут представлены в подмосковной Кубинке. На форум съедутся около полутора тысяч предприятий и организаций из России и из-за рубежа. Такие данные приводит главы Минобороны России Сергея Шойгу, пишут «Известия».
В числе наиболее перспективных новинок, которые покажут на «Армии», бронетехника, ракетное вооружение и глубоководные аппараты. Так, «Уралвагонзавод» привезет на форум танки Т-14 на платформе «Армата», модернизированные Т-90МС, а также боевую машину поддержки танков БМПТ-72. Новейшие беспилотники «Орлан-10Е» и «Орлан-30», которые могут наводить удары высокоточного оружия, представит зарубежным заказчикам «Рособоронэкспорт».
Россия собирается подписать 36 госконтрактов с компаниями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму 522 млрд рублей.
В программе форума почти 290 мероприятий, которые пройдут в подмосковном парке «Патриот», полигоне Алабино, аэродроме Кубинка.
Ранее в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» Минобороны РФ заключило госконтракты на поставку более чем 1,3 тысячи образцов вооружения и техники, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко.
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