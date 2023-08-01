Писатель Прилепин станет заместителем командира полка Росгвардии особого назначения

По её словам, полк будет сформирован на базе батальона «Оплот», в котором служат ополченцы Донбасса первой волны. У подразделения будет собственная артиллерия и танки, а кроме Прилепина в руководство войдет Сергей Завдовеев - он будет командиром.

«Также штабом Захара Прилепина формируются отдельный добровольческий батальон «Родня» и совместный с Нижегородским правительством мотострелковый батальон «Серафим Саровский», последний в составе Минобороны», — добавила Кондакова.

Ранее Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест Александру Пермякову, которого обвиняют в покушении на жизнь Прилепина, сообщает RT.

