Писатель Прилепин станет заместителем командира полка Росгвардии особого назначения
Заместителем командира полка Росгвардии особого назначения по военно-политической работе станет писатель Захар Прилепин станет, сообщает NEWS.ru со ссылкой на пресс-секретаря литератора Елизавету Кондакову.
По её словам, полк будет сформирован на базе батальона «Оплот», в котором служат ополченцы Донбасса первой волны. У подразделения будет собственная артиллерия и танки, а кроме Прилепина в руководство войдет Сергей Завдовеев - он будет командиром.
«Также штабом Захара Прилепина формируются отдельный добровольческий батальон «Родня» и совместный с Нижегородским правительством мотострелковый батальон «Серафим Саровский», последний в составе Минобороны», — добавила Кондакова.
Ранее Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест Александру Пермякову, которого обвиняют в покушении на жизнь Прилепина, сообщает RT.
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