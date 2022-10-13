Песков заявил, что не знает о докладах Путину про гибель мобилизованных в ходе СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, докладывали ли Владимиру Путину о гибели пяти мобилизованных в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает ТАСС.

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«Я не знаю. Если докладывали, то по линии министерства обороны», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в правительстве Челябинской области сообщили о гибели пяти человек, которые были призваны в регионе по мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:СпецоперацияПогибшиеВладимир ПутинМобилизацияДмитрий Песков
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