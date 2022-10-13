Песков заявил, что не знает о докладах Путину про гибель мобилизованных в ходе СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, докладывали ли Владимиру Путину о гибели пяти мобилизованных в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает ТАСС.
«Я не знаю. Если докладывали, то по линии министерства обороны», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее в правительстве Челябинской области сообщили о гибели пяти человек, которые были призваны в регионе по мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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