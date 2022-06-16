В Госдуме назвали самоубийством угрозу Киева ударить по Крымскому мосту

Угроза Киева нанести удар по Крымскому мосту — самоубийство, даже в случае попытки провокации российская сторона незамедлительно уничтожит центры принятия решений противника. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

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Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко назвал Крымский мост главной целью для поражения в случае, если Киев получит соответствующее вооружение из США и Европы, напоминает телеканал «360».

Шеремет подчеркнул, что мост находится «под надежной защитой», его охраняют современные системы противовоздушной обороны, пишет Ura.ru. Поэтому РФ «даже не советует» украинской стороне пытаться «учинить провокации».

«В противном случае за их попытки и планы последует молниеносное возмездие. Будут уничтожены центры принятия решений, в том числе в Киеве. Также предупреждаем о возможных последствиях западные страны, если те решатся поставить Украине запрашиваемое оружие», — заявил депутат в беседе с РИА Новости.

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Фото: НСН
ТЕГИ:ГосдумаУкраинаКрымский Мост
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