Песков: ведется работа по недопущению случаев подобных нападению на Белгородскую область
Соответствующие службы выполняют свои задачи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Российская газета».
Так он прокомментировал работу по недопущению в дальнейшем случаев подобных нападению диверсантов на Белгородскую область.
По его словам, ведется постоянный диалог Кремля и тех, кто отвечает за безопасность российских границ.
«Возникают рабочие вопросы, которые задаются и на которые получаются ответы. Это нормальная ситуация», - пояснил Песков.
Ранее белгородский губернатор после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru