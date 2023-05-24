Песков: ведется работа по недопущению случаев подобных нападению на Белгородскую область

Соответствующие службы выполняют свои задачи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Российская газета».

Белгородский губернатор заявил о гибели мирного жителя в результате атаки украинской ДРГ

Так он прокомментировал работу по недопущению в дальнейшем случаев подобных нападению диверсантов на Белгородскую область.

По его словам, ведется постоянный диалог Кремля и тех, кто отвечает за безопасность российских границ.

«Возникают рабочие вопросы, которые задаются и на которые получаются ответы. Это нормальная ситуация», - пояснил Песков.

Ранее белгородский губернатор после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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