Песков: ведется работа по недопущению случаев подобных нападению на Белгородскую область

Так он прокомментировал работу по недопущению в дальнейшем случаев подобных нападению диверсантов на Белгородскую область.

По его словам, ведется постоянный диалог Кремля и тех, кто отвечает за безопасность российских границ.

«Возникают рабочие вопросы, которые задаются и на которые получаются ответы. Это нормальная ситуация», - пояснил Песков.

Ранее белгородский губернатор после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

