Песков: СМИ не могут быть первоисточником информации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что средства массовой информации (СМИ) не могут являться первоисточником о числе беспилотников, атаковавших Москву.

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Пресс-секретарь президента призвал ориентироваться только на данные российского Минобороны.

Атака дронов на Москву произошла утром 30 мая. Все беспилотники были уничтожены.

Тогда Песков заявил, что Кремль уверен, что за атакой БПЛА на Москву стоит киевский режим, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МоскваБеспилотникиСМИМинобороны РФДмитрий Песков

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