Песков: СМИ не могут быть первоисточником информации
31 мая 202312:49
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что средства массовой информации (СМИ) не могут являться первоисточником о числе беспилотников, атаковавших Москву.
Пресс-секретарь президента призвал ориентироваться только на данные российского Минобороны.
Атака дронов на Москву произошла утром 30 мая. Все беспилотники были уничтожены.
Тогда Песков заявил, что Кремль уверен, что за атакой БПЛА на Москву стоит киевский режим, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны рассказало об успешном продвижении «Ахмата» на донецком направлении
- Минобороны сообщило о перехвате 12 снарядов HIMARS и ракеты Storm Shadow
- Песков: ситуация в приграничных с Украиной областях остается тревожной
- Минобороны РФ: ВСУ выбиты с позиций в районе двух городов ДНР
- Песков: Эрдоган встретится с Путиным после своей инаугурации
- Песков: Обсуждений о введении военного положения в России не ведется
- Песков: СМИ не могут быть первоисточником информации
- Опрос: половина работодателей в России собирается повысить зарплаты на 5–15%
- Губернатор Гладков сообщил о новом обстреле ВСУ белгородского села
- В ДНР заявили о начале «ползучего контрнаступления» Украины
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru