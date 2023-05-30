Московская прокуратура предупредила об ответственности за распространение фейков

В ведомстве сообщили, что в сети Интернет уже обнаружили фейки о произошедшем в столице во вторник, 30 мая.



Столичная прокуратура просит представителей СМИ и блогосферы руководствоваться официальными источниками информации и воздержаться от публикации фейков.



Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев предпринял террористическую атаку дронами по объектам в Москве, в ней было задействовано восемь беспилотников, напоминает «Радиоточка НСН».

