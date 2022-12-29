Песков считает, что проблемы в ходе мобилизации были оперативно решены

Песков отметил, что «масштаб задач стоящих был достаточно велик», не приведя при этом подробностей. По поводу деталей он призвал обращаться к Сергею Кужугетовичу (Шойгу, главы Минобороны РФ - прим. ред.).

Шойгу ранее сегодня заявил, что частичная мобилизация в России завершена, во время ее проведения было «много сложностей и проблем».



