Песков считает, что проблемы в ходе мобилизации были оперативно решены

Реакция на проблемы, возникающие в процессе проведения частичной мобилизации, была достаточно оперативной, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил в ходе брифинга на вопрос журналистов о том, что самое сложное было в проведении частичной мобилизации и какие проблемы удалось наиболее оперативно решить.

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Песков отметил, что «масштаб задач стоящих был достаточно велик», не приведя при этом подробностей. По поводу деталей он призвал обращаться к Сергею Кужугетовичу (Шойгу, главы Минобороны РФ - прим. ред.).

Шойгу ранее сегодня заявил, что частичная мобилизация в России завершена, во время ее проведения было «много сложностей и проблем».


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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:МобилизацияДмитрий Песков
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