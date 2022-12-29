Песков считает, что проблемы в ходе мобилизации были оперативно решены
Реакция на проблемы, возникающие в процессе проведения частичной мобилизации, была достаточно оперативной, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил в ходе брифинга на вопрос журналистов о том, что самое сложное было в проведении частичной мобилизации и какие проблемы удалось наиболее оперативно решить.
Песков отметил, что «масштаб задач стоящих был достаточно велик», не приведя при этом подробностей. По поводу деталей он призвал обращаться к Сергею Кужугетовичу (Шойгу, главы Минобороны РФ - прим. ред.).
Шойгу ранее сегодня заявил, что частичная мобилизация в России завершена, во время ее проведения было «много сложностей и проблем».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 146 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 815 / сут.
- Песков считает, что проблемы в ходе мобилизации были оперативно решены
- Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудят по телефону региональные проблемы у границ двух стран
- МИД РФ назвал «бредовой идеей» предложение Украины по «саммиту мира» в ООН
- В Кремле выразили обеспокоенность напряжённостью вокруг Лачинского коридора
- В Совете Федерации обвинили западные страны в «обнулении истории»
- В США заявили, что у Путина есть все основания не доверять Западу
- Саратовский губернатор заявил об уничтожении неопознанного объекта в Энгельсском районе
- В Севастополе отказались от концерта и фейерверка в новогоднюю ночь
- Пашинян призвал Россию обсудить ситуацию в Карабахе в Совбезе ООН
- Власти Энгельса проверяют сообщения о работе ПВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru