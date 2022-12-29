«Постарались ничего не скрывать»: Шойгу подвел итоги частичной мобилизации

«Здесь не могу не сказать, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить. Изначально мы постарались и сделали так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Есть проблема - надо решать», — отметил глава военного ведомства в ходе первого заседания парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции.

Шойгу указал, что хотел бы «поблагодарить многих» за проведенную работу.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Президент Владимир Путин 31 октября заявил о завершении призыва, напоминает РИА ФАН. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации были призваны 318 тысяч человек, отмечает телеканал «360».

