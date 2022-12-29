«Постарались ничего не скрывать»: Шойгу подвел итоги частичной мобилизации
Частичная мобилизация в России завершена, во время ее проведения было «много сложностей и проблем». Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Здесь не могу не сказать, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить. Изначально мы постарались и сделали так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Есть проблема - надо решать», — отметил глава военного ведомства в ходе первого заседания парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции.
Шойгу указал, что хотел бы «поблагодарить многих» за проведенную работу.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Президент Владимир Путин 31 октября заявил о завершении призыва, напоминает РИА ФАН. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации были призваны 318 тысяч человек, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 202 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+8 110 / сут.
- Правительство продлило программу льготной ипотеки до 1 июня 2024 года
- Рогозин опубликовал первое фото после операции
- В Белгородской области сработала система ПВО
- Лавров заявил об отсутствии доказательств поставок России беспилотников из Ирана
- «Постарались ничего не скрывать»: Шойгу подвел итоги частичной мобилизации
- В ЛНР заявили о наращивании сил ВСУ и укреплении позиций под Северском
- СМИ: Предновогодние траты россиян стали минимальными за пять лет
- СМИ: В регионах проходят обыски по делу бывшего депутата Пономарева
- Лавров: Россия не будет вести переговоры на основе «формулы мира» Зеленского
- Володин: Политика и экономика России выстояли на фоне давления и санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru