Кадыров высказал недовольство обменом военнопленными между РФ и Украиной
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил недовольство произошедшим в четверг обменом военнопленнными между РФ и Украиной. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Кадыров, в частности, отметил, что с ним, как с «активным участником спецоперации», никто не советовался. Он назвал обмен неравноценным, но отметил, что с «наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее».
Россия и Украина провели обмен пленными, в рамках которого Москве передали 49 военнослужащих, а также украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука. Украинская сторона в ходе обмена получила 205 пленных, в том числе командиров запрещенного в России батальона «Азов» (признан террористической организацией).
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