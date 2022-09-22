Кадыров высказал недовольство обменом военнопленными между РФ и Украиной

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил недовольство произошедшим в четверг обменом военнопленнными между РФ и Украиной. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

В Кремле отказались комментировать сообщения об обмене Медведчука

Кадыров, в частности, отметил, что с ним, как с «активным участником спецоперации», никто не советовался. Он назвал обмен неравноценным, но отметил, что с «наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее».

Россия и Украина провели обмен пленными, в рамках которого Москве передали 49 военнослужащих, а также украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука. Украинская сторона в ходе обмена получила 205 пленных, в том числе командиров запрещенного в России батальона «Азов» (признан террористической организацией).

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Чечня
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