Песков прокомментировал использование Знамени Победы в спецоперации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отмечают использование Знамени Победы участвующими в спецоперации на Украине российскими военнослужащими, сообщает РИА Новости.
По его словам, оно является святыней для всех поколений и не только в России.
«Для многих поколений во многих странах особенно бывшего Советского Союза это также святыня, которая носит особый смысл и буквально сакральное значение. Поэтому мы также отмечаем, что действительно это используется», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что первоочередной задачей специальной военной операции ВС России на Украине является уничтожение националистических батальонов, сообщает RT.
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