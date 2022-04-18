Песков прокомментировал использование Знамени Победы в спецоперации

По его словам, оно является святыней для всех поколений и не только в России.

«Для многих поколений во многих странах особенно бывшего Советского Союза это также святыня, которая носит особый смысл и буквально сакральное значение. Поэтому мы также отмечаем, что действительно это используется», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что первоочередной задачей специальной военной операции ВС России на Украине является уничтожение националистических батальонов, сообщает RT.

