Песков переадресовал вопрос о зимнем наступлении ВСУ в Минобороны РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможных рисках наступления киевских войск на Белгородскую и Курскую области следует задавать Минобороны, сообщает РИА Новости.
«Это больше всё-таки вопрос нашего министерства обороны и специальных служб», - отметил он.
Представитель Кремля также добавил, что в регионах ведётся «планомерная целенаправленная работа в рамках координационного совета», «необходимые меры принимаются».
Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что России необходимо идти до конца, так как на поле боя в зоне проведения спецоперации стоит экзистенциальный выбор, сообщает RT.
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