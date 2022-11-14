Песков переадресовал вопрос о зимнем наступлении ВСУ в Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможных рисках наступления киевских войск на Белгородскую и Курскую области следует задавать Минобороны, сообщает РИА Новости.

Пленный командир ВСУ рассказал о планах наступления на Белгородскую и Курскую области

«Это больше всё-таки вопрос нашего министерства обороны и специальных служб», - отметил он.

Представитель Кремля также добавил, что в регионах ведётся «планомерная целенаправленная работа в рамках координационного совета», «необходимые меры принимаются».

Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что России необходимо идти до конца, так как на поле боя в зоне проведения спецоперации стоит экзистенциальный выбор, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияНаступлениеВСУДмитрий Песков
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