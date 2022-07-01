Песков ответил на обвинения России в ударе по жилому дому в Одессе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации не стреляют по гражданским целям, сообщает РИА Новости.
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать ракетный удар по жилому дому в Одесской области он отметил, что российские военные наносят удары только по военным объектам Украины.
«Я хочу вам ещё раз напомнить слова президента РФ о том, что Вооруженные силы в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям... они работают по складам, по военной амуниции, по предприятиям, где осуществляется подготовка и ремонт военной техники, складирование боеприпасов», - подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что ВС РФ также обстреливают «места сосредоточения, тренировки и обучения наёмников, в том числе иностранных наемников и националистических элементов».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ни по каким гражданским объектам российская армия удары не наносит и в Кременчуге не было никакого теракта, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 155 / сут.
Умерли
381 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 388 / сут.
- Норвегия выделит 1 млрд евро на поддержку Украины
- Учёный назвал причины нашествия божьих коровок на Кубани
- МИД: Россия готовит контрмеры из-за ситуации с Калининградом
- Замглавы МИД РФ обвинил НАТО в новой гонке вооружений
- СМИ: власти ДНР предъявили обвинение ещё двум британским наёмникам
- В МИД РФ ответили на вопрос о возможном закрытии посольства в Болгарии
- Песков ответил на обвинения России в ударе по жилому дому в Одессе
- Рэпер Моргенштерн* вернулся в Москву
- СМИ: Лучший вратарь КХЛ Федотов задержан за уклонение от армии
- Судившийся с Шатуновым продюсер «Ласкового мая» сделал новое заявление
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru