Песков ответил на обвинения России в ударе по жилому дому в Одессе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации не стреляют по гражданским целям, сообщает РИА Новости.

В МИД назвали фейком заявления об ударе ВС России по ТЦ в Кременчуге

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать ракетный удар по жилому дому в Одесской области он отметил, что российские военные наносят удары только по военным объектам Украины.

«Я хочу вам ещё раз напомнить слова президента РФ о том, что Вооруженные силы в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям... они работают по складам, по военной амуниции, по предприятиям, где осуществляется подготовка и ремонт военной техники, складирование боеприпасов», - подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что ВС РФ также обстреливают «места сосредоточения, тренировки и обучения наёмников, в том числе иностранных наемников и националистических элементов».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ни по каким гражданским объектам российская армия удары не наносит и в Кременчуге не было никакого теракта, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир ПутинДмитрий Песков
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