Песков отказался комментировать возможный удар ВСУ по кораблю «Цезарь Куников»

Песков предложил журналистам в этом вопросе ориентироваться на заявления российского военного ведомства. Так он отреагировал на соответствующий вопрос, связанный с официальным заявлением Главного управления разведки и министерства обороны Украины об ударе по кораблю «Цезарь Куников» утром 14 февраля.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил об атаке ВСУ на российский десантный корабль. Минобороны России пока не комментировала данную ситуацию.

