Песков отказался комментировать возможный удар ВСУ по кораблю «Цезарь Куников»

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения об ударе по российскому десантному кораблю «Цезарь Куников» в Черном море, который якобы осуществили Вооруженные силы Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ, такую тему может комментировать только Минобороны, поскольку это относится к спецоперации.

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Песков предложил журналистам в этом вопросе ориентироваться на заявления российского военного ведомства. Так он отреагировал на соответствующий вопрос, связанный с официальным заявлением Главного управления разведки и министерства обороны Украины об ударе по кораблю «Цезарь Куников» утром 14 февраля.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил об атаке ВСУ на российский десантный корабль. Минобороны России пока не комментировала данную ситуацию.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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