Тихоокеанский флот выполнил учебный ракетный удар по кораблю «противника»

Командование Тихоокеанского флота проинформировало о проведении успешных учений с нанесением ракетного удара по кораблю условного противника в заливе Петра Великого. В манёврах был задействован ракетный катер ТОФ.

Согласно плану учений, в территориальные воды России зашёл десантный корабль условного противника, который не отвечал на запросы по радиостанции. Ракетному катеру «Р-261» была поставлена задача обнаружить нарушителя и уничтожить его штатным бортовым вооружением.

Экипаж российского боевого катера своевременно обнаружил «вражеский» корабль и применил против него две сверхзвуковые ракеты «Москит». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пуски были осуществлены в электронном, условном варианте. Залив Петра Великого — самый большой в Японском море у российских берегов.

