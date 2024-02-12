Тихоокеанский флот выполнил учебный ракетный удар по кораблю «противника»
Командование Тихоокеанского флота проинформировало о проведении успешных учений с нанесением ракетного удара по кораблю условного противника в заливе Петра Великого. В манёврах был задействован ракетный катер ТОФ.
Согласно плану учений, в территориальные воды России зашёл десантный корабль условного противника, который не отвечал на запросы по радиостанции. Ракетному катеру «Р-261» была поставлена задача обнаружить нарушителя и уничтожить его штатным бортовым вооружением.
Экипаж российского боевого катера своевременно обнаружил «вражеский» корабль и применил против него две сверхзвуковые ракеты «Москит». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пуски были осуществлены в электронном, условном варианте. Залив Петра Великого — самый большой в Японском море у российских берегов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru