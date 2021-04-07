В Кремле признали, что ситуация в Донбассе негативно влияет на рубль

В Кремле заявили, что напряженная ситуация в Донбассе негативно влияет на курс рубля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это фактор, который скорее имеет негативное эмоциональное воздействие на рынки.

«Это, к сожалению, обычная практика», - отметил он.

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При этом Песков полагает, что резкого падения курса рубля из-за ситуации в Донбассе не произойдет: «правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем». По словам представителя Кремля, «в целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильна, предсказуема».

Песков также отметил, что волатильность курса рубля отмечалась и раньше, однако, по его словам, «это не влияет на экономическую стабильность в целом».

Курс евро в среду, 7 апреля, впервые с 1 февраля превысил отметку в 92 рубля, передает RT.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассДмитрий ПесковРубль
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