Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Россия очень внимательно относится к собственной безопасности», сообщает RT.

Комментируя сообщения о якобы перемещениях российских воинских частей по Ростовской области с заклеенными номерами представитель Кремля отметил, что подобные действия «не должны ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности».

«Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира... В том числе, конечно, не представляет угрозу для Украины», - подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь российского президента назвал пугающей ситуацию на линии соприкосновения сил в Донбассе , сообщает RT. По его словам, имеют место «множественные провокации со стороны Вооружённых сил Украины».