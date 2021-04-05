Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Россия очень внимательно относится к собственной безопасности», сообщает RT.
Комментируя сообщения о якобы перемещениях российских воинских частей по Ростовской области с заклеенными номерами представитель Кремля отметил, что подобные действия «не должны ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности».
«Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира... В том числе, конечно, не представляет угрозу для Украины», - подчеркнул Песков.
Ранее пресс-секретарь российского президента назвал пугающей ситуацию на линии соприкосновения сил в Донбассе , сообщает RT. По его словам, имеют место «множественные провокации со стороны Вооружённых сил Украины».
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