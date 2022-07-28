Песков назвал фейком данные США о потерях ВС России на Украине

По его словам, данное издание, не гнушается распространением фейков.

«В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков... вот так к этому и следует относиться», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее The New York Times сообщила, что в администрации президента США Джо Байдена оценивают потери российских войск на Украине в 75 тысяч человек убитыми и ранеными, пишут «Известия».

