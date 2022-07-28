Песков назвал фейком данные США о потерях ВС России на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикация в The New York Times о потерях российской армии в ходе специальной операции на Украине не является заявлением американской администрации, сообщает РИА Новости.
По его словам, данное издание, не гнушается распространением фейков.
«В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков... вот так к этому и следует относиться», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее The New York Times сообщила, что в администрации президента США Джо Байдена оценивают потери российских войск на Украине в 75 тысяч человек убитыми и ранеными, пишут «Известия».
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