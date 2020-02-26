Первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» поступил в распоряжение ВКС России
Новейший комплекс зенитных ракетных войск С-350 «Витязь» поступит в распоряжение Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом информирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Недавно комплекс прибыл в учебный центр зенитных ракетных войск ВА ВКО имени Жукова в Ленинградскую область, передает RT.
Ранее военное ведомство сообщило, что первый ЗРК С-350 «Витязь» будет размещен в Ленинградской области, пишут «Известия».
Ранее начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковник Сергей Хатылев в эфире НСН рассказал, что на совместном использовании «Нудоля», системы С-500 и ПВО С-350 «Витязь» будет строиться новая противоракетная оборона не только Москвы и Центрального экономического района, но и всех регионов России.
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