Первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» поступил в распоряжение ВКС России

Ранее военное ведомство сообщило, что первый ЗРК С-350 «Витязь» будет размещен в Ленинградской области, пишут «Известия».

Ранее начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковник Сергей Хатылев в эфире НСН рассказал, что на совместном использовании «Нудоля», системы С-500 и ПВО С-350 «Витязь» будет строиться новая противоракетная оборона не только Москвы и Центрального экономического района, но и всех регионов России.



