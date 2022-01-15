Первые шесть самолетов с миротворцами ОДКБ вернулись в Россию из Казахстана

Первые шесть самолетов с российскими миротворцами приземлились в России после выполнения операции в Казахстане. Российские военные из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли на аэродром «Северный» в Ивановской области. Об этом в субботу, 15 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

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Накануне подразделения российских миротворцев из состава ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА Ил-76 и Ан-124 и вылетели из Алма-Аты. Российские десантники на 18 самолетах прибудут на аэродромы в Ивановской и Московской областях.

Миротворческие силы начали развертывание в Казахстане 7 января. Контингент ОДКБ прибыл в республику для стабилизации обстановки на фоне протестов, начавшихся 2 января и переросших в беспорядки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января заявил, что острая фаза контртеррористической операции пройдена и ситуация в стране стабильна. Вывод миротворческих сил из республики начался 13 января.

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ФОТО: Минобороны России / кадр с видео
ТЕГИ:ОДКБРоссияКазахстан
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