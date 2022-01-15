Российские миротворцы ОДКБ вылетели на родину из Казахстана
Самолеты с российскими миротворцами вылетели из Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
«Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА Ил-76 и Ан-124 и вылетели из Алма-Аты», — отмечается в сообщении.
Подразделения Воздушно-десантных войск на 18 самолетах прибудут на аэродромы в Ивановской и Московской областях, а затем вернутся в пункты постоянной дислокации.
Миротворческие силы начали развертывание в Казахстане 7 января. Контингент ОДКБ прибыл в республику для стабилизации обстановки на фоне протестов, начавшихся 2 января и переросших в беспорядки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января заявил, что острая фаза контртеррористической операции пройдена и ситуация в стране стабильна. Вывод миротворческих сил из республики начался 13 января.
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