Первый батальон из экс-бойцов ВСУ поступил на службу в армию России

По словам военного, батальон будет нести дальнейшую службу в ОБТФ, пишет Ura.ru.

«У нас также будет проводиться присяга. Присяга у нас будет проходить по окончании нашего учебного процесса», — указал Тищенко.

После присяги добровольческий батальон отправится на фронт.

Как отметил Тищенко, бойцы формирования появились в учебном центре около трех недель назад. Они сразу получили обмундирование и оружие, которое пристреляли во время выездов на полигон.

В феврале стало известно, что в российских Вооруженных силах появится добровольческий батальон из украинских пленных, напоминает телеканал «360». При отборе проверяли моральное и физическое состояние военных, не совершали ли они военных преступлений. Бойцы отказались от гражданства Украины и получили российские паспорта.

