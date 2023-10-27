Первый батальон из экс-бойцов ВСУ поступил на службу в армию России
Сформированный из бывших военнослужащих ВСУ добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад». Об этом заявил командир батальона Андрей Тищенко в беседе с РИА Новости.
По словам военного, батальон будет нести дальнейшую службу в ОБТФ, пишет Ura.ru.
«У нас также будет проводиться присяга. Присяга у нас будет проходить по окончании нашего учебного процесса», — указал Тищенко.
После присяги добровольческий батальон отправится на фронт.
Как отметил Тищенко, бойцы формирования появились в учебном центре около трех недель назад. Они сразу получили обмундирование и оружие, которое пристреляли во время выездов на полигон.
В феврале стало известно, что в российских Вооруженных силах появится добровольческий батальон из украинских пленных, напоминает телеканал «360». При отборе проверяли моральное и физическое состояние военных, не совершали ли они военных преступлений. Бойцы отказались от гражданства Украины и получили российские паспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru