В Госдуме допустили сохранение интереса Венгрии к российским ресурсам

Венгрия может сохранить заинтересованность в поставках российских энергоресурсов, несмотря на смену власти. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, прежний премьер Виктор Орбан не был союзником России, а действовал как европейский политик, выступающий за поиск компромиссов по вопросам безопасности. При этом, отметил Новиков, ситуация с поставками энергоресурсов зависит не только от Москвы и Будапешта, поскольку внешние факторы могут препятствовать развитию сотрудничества.