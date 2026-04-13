В Госдуме допустили сохранение интереса Венгрии к российским ресурсам
Венгрия может сохранить заинтересованность в поставках российских энергоресурсов, несмотря на смену власти. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
По его словам, прежний премьер Виктор Орбан не был союзником России, а действовал как европейский политик, выступающий за поиск компромиссов по вопросам безопасности. При этом, отметил Новиков, ситуация с поставками энергоресурсов зависит не только от Москвы и Будапешта, поскольку внешние факторы могут препятствовать развитию сотрудничества.
Парламентарий указал, что новому премьеру предстоит перейти от предвыборной риторики к решению практических задач, включая обеспечение экономики страны, особенно в зимний период. В этих условиях, по его оценке, интерес к российским ресурсам может сохраниться.
В то же время он выразил мнение, что нынешние власти Венгрии вряд ли будут придерживаться прежней линии по блокированию общеевропейских решений, как это делала команда Орбана, передает «Радиоточка НСН».
