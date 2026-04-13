Россиянкам назвали универсальные аксессуары для любого возраста

Качественная кожаная сумка, шарф, классические часы и минималистичные украшения остаются универсальными аксессуарами вне зависимости от возраста. Об этом «Ленте.ру» рассказала арт-директор бренда Michel Kataná Наталья Семенова.

По ее словам, базой стиля служит кожаная сумка с продуманной конструкцией, качественной фурнитурой и фактурой. Она отметила, что в более молодом возрасте такой аксессуар добавляет образу собранности, а в зрелом подчеркивает чувство меры и внимание к деталям.

Эксперт также выделила шарфы, особенно из шелка или кашемира, как элемент, который легко адаптируется под возраст и стиль. Кроме того, она назвала универсальными классические часы из металла с кожаным ремешком и лаконичным циферблатом, а также минималистичные украшения — серьги, браслеты и цепочки из золота или серебра.

Среди вневременных аксессуаров Семенова упомянула и солнцезащитные очки форм «кошачий глаз» и «авиатор», которые, по ее оценке, остаются актуальными вне зависимости от модных тенденций, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Россияне

Горячие новости

Все новости

партнеры