В России поддержали создание реестра отказавшихся от прививок
Создание реестра граждан, отказавшихся от вакцинации, необходимо для выстраивания эффективной информационной политики и повышения уровня информированности населения. Об этом «Ленте.ру» заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
По его словам, работа по популяризации прививок должна начинаться с родителей, однако сейчас системной информационной кампании фактически нет. Он отметил, что при ее развитии можно снизить число противников вакцинации и повысить уровень доверия к медицинским рекомендациям.
Ранее сообщалось, что Минздрав планирует создать специальный реестр, в который будут включены данные как о прошедших вакцинацию, так и об отказавшихся от нее по национальному календарю и эпидемиологическим показаниям. В министерстве подчеркивают, что такие сведения не повлекут негативных последствий для граждан и будут использоваться для информационно-разъяснительной работы.
Оператором базы станет Минздрав, доступ к ней получат профильные ведомства и медицинские организации, при этом часть данных будет обезличена. Запуск реестра, в случае одобрения инициативы, запланирован на 1 сентября 2028 года, передает «Радиоточка НСН».
