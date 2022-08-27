Пентагон заключил контракт на закупку комплексов NASAMS для Украины на $182 млн
Пентагон заключил с производителем зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS контракт на закупку вооружений на $182 млн для Украины. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.
«[Компания] Raytheon получила контракт с фиксированной стоимостью $182 295 333 на закупку систем NASAMS. <...> Ориентировочная дата завершения [работ по производству комплексов] - 23 августа 2024», — цитирует заявление ТАСС.
Отмечается, что оплата будет произведена за счет средств, выделенных Киеву ранее в рамках инициативы по содействию безопасности.
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