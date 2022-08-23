AP: США намерены выделить Киеву военную помощь еще на $3 млрд

Власти США планируют объявить о выдаче Украине военной помощи дополнительно суммой в $3 млрд. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на источники.

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По данным издания, новый пакет помощи будет приурочен к Дню независимости Украины, который празднуется 24 августа.

Источники также сообщили, что эти средства будут направлены на финансирование контрактов по производству беспилотников, оружия и другого оборудования. Также власти США планируют увеличить подготовку украинских военных за пределами Украины.



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ФОТО: РИА Новости
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