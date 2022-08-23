AP: США намерены выделить Киеву военную помощь еще на $3 млрд

По данным издания, новый пакет помощи будет приурочен к Дню независимости Украины, который празднуется 24 августа.

Источники также сообщили, что эти средства будут направлены на финансирование контрактов по производству беспилотников, оружия и другого оборудования. Также власти США планируют увеличить подготовку украинских военных за пределами Украины.





