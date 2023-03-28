Пентагон сообщил, что не имеет на вооружении новых ядерных боеголовок

Соединенные Штаты не имеют на вооружении новых ядерных возможностей. Такое заявление сделал директор программ стратегических систем ВМС США Джон Вулф, слова которого приводит РИА Новости.

Болтон: размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии не изменит баланс сил в регионе

Он отметил, что Вашингтон ведет работу по модернизации ядерных возможностей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. По его словам, размещать оружие будут без нарушения соответствующих международных обязательств. На этом фоне белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в разговоре с НСН отметил, что Владимир Путин долго терпел выходки стран Запада.

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ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
ТЕГИ:СШАЯдерное Оружие

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