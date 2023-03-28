Пентагон сообщил, что не имеет на вооружении новых ядерных боеголовок

Он отметил, что Вашингтон ведет работу по модернизации ядерных возможностей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. По его словам, размещать оружие будут без нарушения соответствующих международных обязательств. На этом фоне белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в разговоре с НСН отметил, что Владимир Путин долго терпел выходки стран Запада.

