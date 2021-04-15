Глава ЦРУ: Россия может вторгнуться на территорию Украины
Наращивание российских военных сил на границе с Украиной может стать основой для вторжения на украинскую территорию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление директор Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса.
По его словам, работа послом США в России научила его «не недооценивать способы, которыми президент России Владимир Путин и российское руководство могут оказывать влияние».
«…Это может быть способом запугать украинское руководство, может быть сигналом для США, но также наращивание сил…», - отметил директор ЦРУ.
Ранее сообщалось, что Минобороны Украины выражает обеспокоенность в связи с концентрацией российских войск рядом с границами Украины, численность которых оценивают в 110 тысяч человек.
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