Глава ЦРУ: Россия может вторгнуться на территорию Украины

Наращивание российских военных сил на границе с Украиной может стать основой для вторжения на украинскую территорию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление директор Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса.

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По его словам, работа послом США в России научила его «не недооценивать способы, которыми президент России Владимир Путин и российское руководство могут оказывать влияние».

«…Это может быть способом запугать украинское руководство, может быть сигналом для США, но также наращивание сил…», - отметил директор ЦРУ.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины выражает обеспокоенность в связи с концентрацией российских войск рядом с границами Украины, численность которых оценивают в 110 тысяч человек.

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