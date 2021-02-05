Пентагон пересмотрит расположение американских военных по всему миру
Пентагон намерен пересмотреть расположения американских военных по всему миру. Об этом заявил новый министр обороны страны Ллойд Остин. Заявление опубликовано на сайте американского военного ведомства.
В сообщении отмечается, что после анализа расположения военных группировкой Остин даст совет главнокомандующему о том, как лучше всего распределять вооруженные силы «в соответствии с национальными интересами.
Говорится также, что при проведении анализа США будут консультироваться со своими союзниками и партнерами. О конкретных планируемых изменениях в заявлении ничего не говорится.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН ранее рассказал, каким образом Москва начала гонку ядерных вооружений.
«Наши военные генералы давно говорят точно о том же. И так же готовятся к войне. И Путин об этом говорит. «Посейдон» и прочее супероружие, новые ракеты у нас уже есть, а американцы говорят, что они только будут их начинать разворачивать лет через пять. Но известно, что в ядерной войне победителей быть не может. Все усиливают свои возможности взаимного сдерживания. Россия разворачивает новые системы. Решение давно принято и американцами. Но сейчас у них пока все оружие старое. У нас есть и старое, но много оружия и нового. Россия впереди ядерной гонки. Именно по нашей инициативе происходит эта гонка ядерного вооружения и балансирование на грани ядерной войны. Такая проверенная временем стратегия, которая будет применяться и той, и другой стороной», - отметил он.
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