Пентагон пересмотрит расположение американских военных по всему миру

Говорится также, что при проведении анализа США будут консультироваться со своими союзниками и партнерами. О конкретных планируемых изменениях в заявлении ничего не говорится.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН ранее рассказал, каким образом Москва начала гонку ядерных вооружений.

«Наши военные генералы давно говорят точно о том же. И так же готовятся к войне. И Путин об этом говорит. «Посейдон» и прочее супероружие, новые ракеты у нас уже есть, а американцы говорят, что они только будут их начинать разворачивать лет через пять. Но известно, что в ядерной войне победителей быть не может. Все усиливают свои возможности взаимного сдерживания. Россия разворачивает новые системы. Решение давно принято и американцами. Но сейчас у них пока все оружие старое. У нас есть и старое, но много оружия и нового. Россия впереди ядерной гонки. Именно по нашей инициативе происходит эта гонка ядерного вооружения и балансирование на грани ядерной войны. Такая проверенная временем стратегия, которая будет применяться и той, и другой стороной», - отметил он.

