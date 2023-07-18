Пентагон обозначил условия для достижения паритета с РФ по истребителям

В военном ведомстве США отметили, что для достижения паритета Западу придется потратить годы на обучение украинских пилотов. Кроме того, на эти цели потребуется выделить миллиарды долларов, подчеркнули в Пентагоне.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что возможные поставки Украине истребителей F-16 создают угрозу применения ядерного оружия.

По данным газеты Politico, Запад планирует обучить 6-9 украинских пилотов управлению F-16. Источники издания сообщили, что подготовка начнется в августе, передает «Радиоточка НСН».

