Пентагон обозначил условия для достижения паритета с РФ по истребителям
Западу нужно потратить годы на достижение паритета с Россией по истребительной авиации, заявили в Пентагоне. Об этом пишет РИА Новости.
В военном ведомстве США отметили, что для достижения паритета Западу придется потратить годы на обучение украинских пилотов. Кроме того, на эти цели потребуется выделить миллиарды долларов, подчеркнули в Пентагоне.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что возможные поставки Украине истребителей F-16 создают угрозу применения ядерного оружия.
По данным газеты Politico, Запад планирует обучить 6-9 украинских пилотов управлению F-16. Источники издания сообщили, что подготовка начнется в августе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru