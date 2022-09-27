Пентагон не видит признаков готовности РФ применить ядерные силы

Соединенные Штаты Америки сейчас не фиксируют никаких признаков, что Российская Федерация готовится использовать ядерное оружие. В связи с этим Пентагон пока не намерен повышает степень готовности собственных атомных боезарядов. Об этом проинформировал пресс-секретарь министерства обороны США, бригадный генерал военно-воздушных сил Патрик Райдер.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон воспринимает серьёзно угрозы, звучащие из уст высших российских чиновников, о возможности применения атомного оружия.

«Угрозы нет»: Аналитик объяснил, почему Россия не применит ядерное оружие

Генерал Райдер не стал уточнять, фиксировала ли разведка США перемещение тактического ядерного оружия России.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», комментарий представителя Пентагона прозвучал в тот же день, когда заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз заявил о праве Москвы применить ядерное оружие, и порассуждал о таких перспективах.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:УкраинаПентагонЯдерное Оружие
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры