Пентагон не видит признаков готовности РФ применить ядерные силы
Соединенные Штаты Америки сейчас не фиксируют никаких признаков, что Российская Федерация готовится использовать ядерное оружие. В связи с этим Пентагон пока не намерен повышает степень готовности собственных атомных боезарядов. Об этом проинформировал пресс-секретарь министерства обороны США, бригадный генерал военно-воздушных сил Патрик Райдер.
При этом он подчеркнул, что Вашингтон воспринимает серьёзно угрозы, звучащие из уст высших российских чиновников, о возможности применения атомного оружия.
Генерал Райдер не стал уточнять, фиксировала ли разведка США перемещение тактического ядерного оружия России.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», комментарий представителя Пентагона прозвучал в тот же день, когда заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз заявил о праве Москвы применить ядерное оружие, и порассуждал о таких перспективах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- Пентагон не видит признаков готовности РФ применить ядерные силы
- Reuters: три взрыва произошли в Харькове
- На портале Госуслуг появилась форма подачи заявления на получение отсрочки IT-специалистов
- В МАГАТЭ призвали немедленно снизить угрозы на Запорожской АЭС
- Украина хочет, чтобы страны предупредили РФ об ответе на применение ядерного оружия
- В Швеции оценили взрывы на «Северном потоке» в 100 -200 кг динамита
- Глава Каталонии заявил о намерении провести новый референдум о независимости
- Совфед 4 октября одобрит проекты о трудовых гарантиях мобилизованным
- НАТО: наращивание сил на границах с РФ направлено на предотвращение конфликта
- Блинкен: США не возражают против использования Киевом оружия Запада для борьбы за территории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru