Пентагон: ЧВК «Вагнер» не принимает участие в боевых действиях на Украине
В США не фиксируют значительного участия ЧВК «Вагнер» в спецоперации на Украине, сообщила в Twitter журналист Politico Лара Селигман со ссылкой на заявление начальника оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил страны генерал-лейтенант Дугласа Симса.
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«В целом на данном этапе мы не видим участия сил "Вагнера" в каком-либо значительном объеме в оказании поддержки боевым действиям на Украине», — сказал он.
Ранее глава Внуково заявил о вылетах двух бизнес-джетов во время мятежа Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru