Патрушев призвал усилить корабельный состав российской погранслужбы

Корабельный состав органов ФСБ должен быть усилен в условиях террористической угрозы от иностранных формирований и спецслужб, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании на базе кораблей Пограничного управления ФСБ РФ по Дагестану.

Он отметил, что в таких условиях корабельный состав органов ФСБ во взаимодействии с другими силами органов ФСБ и силами ВМФ должен решить задачи по нейтрализации угроз безопасности в морском пространстве, а также надежно обеспечить охрану и защиту госграницы. По словам Патрушева, решению таких задач будет способствовать совершенствование подготовки экипажей, развитие корабельного состава, системы управления, связи и освещения обстановки.

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На базе кораблей погрануправления Патрушев ознакомился с ходом боевого дежурства сил подразделения, оснащением сторожевыми кораблями и вооружениями, подготовкой моряков-пограничников.

Ранее Николай Патрушев заявил, что спецслужбы США и Великобритании, ответственные, по его мнению, за подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», способны совершить диверсии и на других объектах инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияНиколай Патрушев

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