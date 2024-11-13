Патрушев призвал усилить корабельный состав российской погранслужбы

Корабельный состав органов ФСБ должен быть усилен в условиях террористической угрозы от иностранных формирований и спецслужб, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании на базе кораблей Пограничного управления ФСБ РФ по Дагестану.

Он отметил, что в таких условиях корабельный состав органов ФСБ во взаимодействии с другими силами органов ФСБ и силами ВМФ должен решить задачи по нейтрализации угроз безопасности в морском пространстве, а также надежно обеспечить охрану и защиту госграницы. По словам Патрушева, решению таких задач будет способствовать совершенствование подготовки экипажей, развитие корабельного состава, системы управления, связи и освещения обстановки.