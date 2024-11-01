Песков назвал «излишне экстравагантными» слова Трампа о «Северном потоке - 2»

Слова кандидата в президенты США Дональда Трампа об «уничтожении» газопровода «Северный поток - 2» трудно понять. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Трамп заявил, что «уничтожил» трубопровод «Северный поток-2»

По его мнению, заявление американского политика относится к ряду «излишне экстравагантных и эмоциональных», которые произносятся «в горячке предвыборной гонки» на её финальной стадии.

«Северный поток-2» достроен, уцелевшая нитка готова к запуску, поэтому трудно понять, что имел в виду Дональд Трамп, когда говорил, что уничтожил газопровод», - заключил представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия располагает доказательствами причастности США и Великобритании к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампСеверный Поток-2Дмитрий Песков

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