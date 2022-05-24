Патрушев оценил сроки спецоперации на Украине
Россия не гонится за сроками проведения специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».
«Нацизм нужно либо искоренять на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме», — отметил секретарь Совбеза, отвечая на вопрос о беспокойстве из-за «затягивания» сроков операции.
Кроме того, Патрушев выразил уверенность, что все цели спецоперации будут выполнены, так как «правда, в том числе историческая, на нашей стороне».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru