Патрушев оценил сроки спецоперации на Украине

Россия не гонится за сроками проведения специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

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«Нацизм нужно либо искоренять на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме», — отметил секретарь Совбеза, отвечая на вопрос о беспокойстве из-за «затягивания» сроков операции.

Кроме того, Патрушев выразил уверенность, что все цели спецоперации будут выполнены, так как «правда, в том числе историческая, на нашей стороне».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаНиколай Патрушев
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