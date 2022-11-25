Пушилин заявил о новом обмене пленными с Украиной по формуле «9 на 9»

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале заявил о новом обмене пленными с Украиной.

Пушилин рассказал о продвижении российских войск по нескольким направлениям в ДНР

По его словам обмен проходит по формуле «9 на 9».

«Среди освобождённых российских бойцов один из ДНР», - написал он.

Ранее Пушилин рассказал, что Россия и Украина провели очередной обмен пленными по формуле «35 на 35», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаПленныеОбменДенис Пушилин
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