Пушилин заявил о новом обмене пленными с Украиной по формуле «9 на 9»
25 ноября 202215:33
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале заявил о новом обмене пленными с Украиной.
По его словам обмен проходит по формуле «9 на 9».
«Среди освобождённых российских бойцов один из ДНР», - написал он.
Ранее Пушилин рассказал, что Россия и Украина провели очередной обмен пленными по формуле «35 на 35», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru