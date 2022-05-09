Парад Победы на Красной площади в Москве завершился

Торжественный военный парад, прошедший в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на Красной площади завершился в Москве.

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Проезд механизированной колонны завершил прохождение парадных расчетов.

По Красной площади в парадных колоннах ВС РФ продемонстрировали 131 единица военной техники.

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за плохих погодных условий.

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ФОТО: ФОТО: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:9 маяВоенная ТехникаМоскваПарад Победы
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