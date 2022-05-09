Парад Победы на Красной площади в Москве завершился
9 мая 202211:16
Торжественный военный парад, прошедший в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на Красной площади завершился в Москве.
Проезд механизированной колонны завершил прохождение парадных расчетов.
По Красной площади в парадных колоннах ВС РФ продемонстрировали 131 единица военной техники.
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за плохих погодных условий.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru